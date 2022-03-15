ميرهان حسين بالعباءة والحجاب : ” معرفش إزاي في ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا وفي منهم أصحاب ليا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 مارس 2022 05:47 مساءً - شاركت الفنانة ” ميرهان حسين ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورا لها أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة .

وظهرت ميرهان حسين في الصور من أمام الكعبة وهي مرتدية الحجاب وأرفقتها بتعليق أشارت من خلاله إلى حبها لتلك الصور وترددها قبل نشرها لما قد تلقاه من تعليقات سلبية .

فكتبت قائلة : ” مع إن الصورة دي من أحب صوري لقلبي اترددت انزلها .. أولًا خفت إن دا يأثر على ثواب حاجة بيني وبين رب العالمين .. ثانيًا عارفة إن في ناس سطحية كتير هيكتبوا كومنتات كلها إيه يا طاهرة إيه يا ست الشيخة ” .

وتابعت : ” ويعملوا فيها إنهم مابيغلطوش ابدا وجايين يحكموا على ناس زيهم أحكام هبلة وخلاص وهما مايعرفوش اللي بينك وبين ربنا ولا عمرهم هيعرفوه .. بس قولت لأ مش همشي ورا الفكر دا وهنزل صورتي اللي بحبها ” .

وأضافت ميرهان : ” عشان فيها ذكرى وجودي في أطهر بقاع الأرض وأنا ضيفة في بيت الله الحرام وبحتفل فيها بنعمة من أكبر النعم هي نعمة إن ليا رب عظيم إسمه الكريم اللي ممكن أطلب منه أي شئ ومفيش حاجة كبيرة عليه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ” .

وأكملت : ” نعمة وجود ربنا فحياتنا أكبر من كل النعم .. أنا حقيقي معرفش إزاي في ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا والعياذ بالله وفي منهم أصحاب ليا وناس بقابلهم ومع حبي ليهم بس بقولهم فايتكو أعظم حاجة في الوجود ” .

واختتمت الفنانة ميرهان حسين منشورها : ” إن يبقا ليك رب قادر على تحقيق كل اللي يتمناه قلبك ويسرح فيه خيالك .. رب أكبر من كل كبير .. هو الأمان في الدنيا دي وكل من عليها فان ” .