إياد نصار : ” وقعت في الحب أثناء تصوير أحد أعمالي وتعلقت بالبطلة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 مارس 2022 05:47 مساءً - استضافت الفنانة ” يسرا ” في برنامجها كلام في الحب المذاع عبر قناة mbc الفنان ” إياد نصار ” حيث تحدث خلال اللقاء عن بعض التفاصيل التي تخص حياته الشخصية وتجاربه مع الحب .

فأشار إياد نصار إلى أنه كان قد وقع في حب فنانة شاركته دور البطولة في أحد أعماله أثناء التصوير إلا أنه لم يكشف عن إسم هذه الفنانة أو إسم العمل .

وأضاف أنه تعلق بها ولكنه اكتشف بعد ذلك أنه لم يكن حبا حقيقيا فقال : ” وقعت في الحب أثناء تصوير أحد أعمالي وشعرت أنني بحب بجد وتعلقت بالبطلة، ولكن مكنش حب حقيقي ” .

وتابع : ” في حالات حصلت كتير إن اتنين مثلوا مع بعض وحبوا بعض في العمل واتجوزوا بعدها وعاشوا قصص حب ناجحة .. واحنا في الأعمال بنقدم خبرة إنسانية سواء كانت رومانسي أو دراما أو أي شكل درامي تاني ” .

كما تحدث إياد نصار عن زوجته ” شيماء الليثي ” وبداية علاقتهما حيث تعرف عليها بمشاركتها له في أحد المسلسلات ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية جدا وكانت تعلم الكثير عنه .

وأكمل : ” في دلائل بتخليك تقول إن الشخص ده في حاجة ناحيته .. بتكون حقيقي قدامه وهو قابلك بحقيقتك زي ما انت وبيحب غلطاتك وكل حاجة فيك ” .

وعن الطريقة التي تقدم بها لخطبة زوجته قال : ” كان عيد ميلادي وكل صحابي اللي جايين عارفين إني هتقدملها وهي لأ .. بعد ما طفينا الشمع قولتلهم يالا بصوا شيماء في مصر الجديدة وأنا في أكتوبر فأنا تعبت من الرايح جاي فقررنا نتجوز واتفاجئت ” .