شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم عن ردود فعل جمهورها على أغنية "ما بعتذر": حبكم ودعمكم لامس قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة والمطربة اللبنانية نانسى عجرم، عن سعادتها الكبيرة بردود أفعال جمهورها على أغنيتها الجديدة "ما تعتذر" التى طرحتها، أمس الاثنين، وهى ضمن أغانى ألبومها الجديد "نانسى 10"، من كلمات وألحان نبيل خورى، توزيع باسم رزق، إخراج سمير سريانى، مؤكدة أن كلمات الإعجاب بالأغنية لامس حب ودعم جمهورها لها متمنية لهم يوما مليئا بالطاقة.

وكتبت نانسى، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر": "صباح الخير.. لقد كنت أقرأ كل تغريداتكم منذ الأمس، لقد لامس حبكم ودعمكم قلبى أكثر من أى كلمات أو تعبيرات، أتمنى لكم يومًا رائعًا مليئًا بالطاقة الجميلة، تمامًا مثل اليوم الذى شاركتموه معى هنا".



نانسي عجرم

‏كليب نانسى "ما تعتذر"، جسّد صراع الأمّ بين زوجٍ مُدمن على المخدّرات وبين مُحاولاتها النّجاة بابنها من حياة دمرها الإدمان، وتقول كلمات الأغنية:

ما تعتذر ما تعتذر.. اللي عملتو فييّ ما إلو عذر

وانساني من هلّأ عم قلّك أنا بعرف إنّك رح تجرحني من جديد

أناني ما بتعشق غير حالك بموت وما برجعلك خلّيك عني بعيد

حدّك تعبت من عمري حرقت

رجّعلي سنيني ضيعان الوقت

وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".