شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده الـ92.. شادى عبد السلام ضمن قائمة أفضل 100 مخرج بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم قلة عدد الأفلام التي قدمها المخرج المصري العالمي شادى عبد السلام إلا أن أعماله كانت الأكثر تأثيرًا وشهرة في السينما المصرية خارجيًا، فالراحل استطاع بفيلم روائي طويل واحد وهو "المومياء" أن ينال شهرة عالمية ويدخل قائمة أهم 100 فيلم في التاريخ، ويدخل اسمه أيضًا ضمن قائمة أهم 100 مخرج في السينما العالمية.

شادي عبد السلام تمر اليوم ذكرى ميلاده فهو من مواليد 15 مارس عام 1930 وقد بدأ حياته الفنية مصممًا للديكور وعمل مساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957 م. ثم عمل مساعدًا للإخراج في عدة أفلام كان أغلبها لمخرجين أجانب، وشارك شادي في الفيلم البولندي "الفرعون" من إخراج كافليرو فيتش، وهي نقطة البداية الحقيقية في مشواره، وقد شارك في إعداد ديكورات الفيلم وأزيائه وإكسسواراته، كما عمل أيضًا كمساعد مخرج في فيلم "وإسلاماه " إخراج أندرو مارتون، والفيلم الإيطالي "الحضارة" للمخرج "روبرتوروسللين" والفيلم الأمريكي "كليوباترا" للمخرج "جوزيف مانكوفيتش.



شادي عبد السلام وأحمد مرعي في كواليس تصوير المومياء

شادي عبد السلام صاحب التأثير القوي في السينما المصرية والعالمية قدم فيلم "الفلاح الفصيح " عام 1970م وهو فيلم مأخوذ عن إحدى البرديات الفرعونية القديمة والمعروفة باسم " شكوى الفلاح الفصيح " ، وقد فاز فيلم " الفلاح الفصيح " بجائزة السيدالك في فينسيا في نفس العام ، كما قدم أفلاما مثل "جيوش الشمس " و "كرسي توت عنخ آمون الذهبي" و " الأهرامات وما قبلها" و"رع مسيس الثاني"

أما فيلمه " المومياء.. يوم أن تحصي السنين" فهو علامة فارقة ليس فقط في تاريخه، بل في تاريخ السينما المصرية والعالمية، فقد حصد عددا من الجوائز العالمية منها جائزة (سادول) وجائزة النقاد في مهرجان قرطاج 1970 م ، و استحق شادي عبد السلام أن يكون واحداً من أبرز المخرجين عالميا حتى انه قد اختير ضمن أهم 100 مخرج على مستوى العالم خلال تاريخ السينما في العالم من رابطة النقاد الدولية في فيينا. كما احتل المومياء المرتبة الأولي في استطلاع الأفلام الأجنبية الذي أجري في فرنسا عام 1994م ، وتم اختياره كواحد من أعظم 100 فيلم فى تاريخ العالم، وقامت مؤسسة المخرج الأمريكى المخضرم مارتن سكورسيزى بترميمه بعد أن اوشكت بعض فصوله على التحلل.