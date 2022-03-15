شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إطلالة كريستين ستيوارت بأول ظهور لها مع ديلان ماير على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة كريستين ستيوارت وصديقتها ديلان ماير على السجادة الحمراء لأول مرة في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لعام 2022، وظهرت كريستين بفستان Dolce and Gabbana مع مجوهرات من Messika.

آخر أعمال كريستين ستيورات هو فيلم Spencer والذي تدور احداثه خلال عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك بإنجلترا، حيث قررت ديانا سبنسر، التي تعاني من مشاكل في صحتها العقلية، إنهاء زواجها الذي استمر لمدة عام من الأمير تشارلز، وبالتالي يبرز العمل الصراعات التي واجهتها في طريقها لتحقيق ما تريد.

فيلم Spencer من بطولة كريستين ستيوارت، تيموثي سبال، جاك نيلن، فريدي سبري، جاك فارثينج، شون هاريس، ستيلا جونيت، ريتشارد ساميل، إليزابيث بيرينجتون، لور ستيفانيك، ايمي مانسون.

وقام المخرج بابلو لارين بإخراج فيلم السيرة الذاتية الجديدSpencer، ومن تأليف المؤلف ستيفن نايت.

وفي تصريحات سابقة كدت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت أنها لا تبالى بـ ترشيحها إلى جوائز الأوسكار لأول مرة، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، حيث صرحت ستيوارت قائلة: "أنا لا أبالي بالترشيح لـ جائزة الأوسكار"، وذلك بعد أن توقع الكثير من النقاد حول العالم بـ ترشيحها عن دورها في الفيلم الجديد Spencer.

وأكملت ستيوارت حديثها قائلة: "جوائز الأوسكار بالنسبة لى تعد شيء مضحك، وذلك بسبب أن هناك الكثير من الأفلام المذهلة التي بالكاد يتمكن المشاهدين من رؤيتها، والتىتستحق هذه الجائزة، لكن يدث عكس ذلك، وبالتالي هذا الأمر يوضح شيئًا عن ما ننظر إليه وما نهتم به، وأنا أقدر أن العمل استطاع ان يصل إلى عدد كبير من الأشخاص حول العالم".