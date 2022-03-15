شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم ساخرًا من إطلالة ويجز: "وأنتوا رايحين كنا إحنا راجعين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الفنان إسلام إبراهيم، من إطلالة مطرب الراب ويجز، بعد ظهوره بها على المسرح، خلال إحيائه حفل غنائى أمس بموسم الرياض في بوليفارد، ونشر إسلام إبراهيم، بصورة قديمة له و هو يرتدى ملابس نفس الذى ظهر بها ويجز على المسرح، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا:" وانتوا رايحين كنا إحنا راجعين، قلب أخوك يا ويجز.



إسلام إبراهيم

وشهد مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض بالسعودية، أمس الاثنين حفل الثلاثي، ويجز وبابلو وعفروتو، وهو الحفل الذي شهد حضور كبير وكثيف من الجمهور السعودي والزوار، ولفت ويجز الأنظار في السعودية بملابسه التي ظهر بها في الحفل.

وكان ويجز قد طرح مؤخرا أغنية "البخت" والتي حققت مشاهدات عالية تخطت الـ 24 مليون مشاهده عبر "يوتيوب"، وذلك على مدار أسبوعين متتاليين منذ طرح الأغنية.

ويشارك إسلام إبراهيم، في مسلسل "راجعين يا هوى"، والمقرر عرضه على قناتى cbc وdmc فى شهر رمضان، ويظهر خالد النبوى فى دور رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية، وكثير من الفتيات يقعن فى حبه إلا أنه مغرور ويوهم الكثيرات منهن بحبه، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق حتى يقع فى الحب فجأة.

ويشارك في بطولة مسلسل "راجعين ياهوى"، بجانب خالد النبوى، عدد كبير من النجوم، وهم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدي المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمي أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخى، والمسلسل عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة.

كان صناع وأبطال مسلسل "راجعين يا هوى" للنجم خالد قد روجوا للعمل بطرح البوسترات المنفردة لكل بطل من أبطال العمل، وذلك بعد طرح البوستر الرسمى الذى يضم كل الفنانين المشاركين فى البطولة وذلك تمهيدًا لعرضه على قناتى cbc وdmc فى شهر رمضان.