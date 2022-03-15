شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد فى مشهد كوميدى على مهرجان "اخرس عمك جالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجمين كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد، في فيديو طريف جديد من كواليس برنامج صاحبة السعادة للإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، وهما يرقصان ويؤديان مشهدا تمثيلا لكلمات أغنية مهرجان "اخرس عمك جالك - مالك يا صاحبي احكيلى"، بطريقة طريفة وساخرة.

ونشر كريم، الفيديو الكوميدى مع سليمان عيد، عبر حسابه على انستجرام، وفور نشر الفيديو انهالت التعليقات والإيموشن الساخرة على المقطع التمثيلى، منهم أصدقاءهم الفنانين مصطفى خاطر ونانسى صلاح وغادة طلعت وايمى طلعت زكريا وغيرهم بالإضافة للآلاف من المتابعين.

وكان الفنان سليمان عيد، قال خلال استضافته مع النجم كريم محمود عبد العزيز ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة dmc: "بيني وبين كريم كيميا، ونحن حاليا نعمل سويا في مسلسل، ودائما نبحث عن ورق سويا، ولكن كريم دائما يبحث عن الأفضل كي يحافظ على نجاحه، ودوري في المسلسل الذي أشارك كريم فيه دور جاد جدا، ولا أستطيع أن أتماسك في الضحك أمام كريم حتى أنني أنظر بعيدا عن كريم عندما نصور المشهد.".

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار مليء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.















