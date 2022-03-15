شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة الممثل" عنوان ورشة تدريبية بأيام الشارقة المسرحية يقدمها شادى الدالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقدم الفنان المصري شادي الدالي ورشة تدريبية بعنوان «ثقافة الممثل» ضمن برنامج ملتقي الشارقة لأوائل المسرح العربي بمهرجان أيام الشارقة المسرحية الذي سينطلق الخميس المقبل بقصر الثقافة .

الهدف من هذا اللقاء الذي يجمع الطلاب والطالبات المتميزين في معاهد وكليات المسرح في الوطن العربي هو إفساح المجال أمامهم للتعرف على أجواء المهرجان وفعالياته، ومشاهدة عروضه، والمشاركة في الندوات والسهرات المسرحية الثقافية بالإضافة للورشات والمحاضرات التدريبيَّة، واللقاءات مع أبرز رواد وصنّاع الفعل المسرحي العربي.

يستهل برنامج الملتقى صباح يوم 19 مارس بلقاء يجمع الطلاب بمدير أيام الشارقة المسرحية أحمد بورحيمة، ويعقبه ورشة تدريبية بعنوان «ذاكرة الممثل» يشرف عليها الفنان التونسي عماد المي، وفي اليوم التالي يستضيف الملتقى الفنان السوري أسعد فضة ليحدث الطلاب حول تجربته الفنية ، بالإضافة للكثير من اللقاءات والمحاضرات المفيدة والمثمرة للحضور .

يشارك في الملتقى الطلاب: أسماء مصلي ( الجزائر)، وإكرام الزقلي(تونس)، ويوسف هديب (الأردن)، وياسمين الجباوي وسالي ياسر ( سوريا)، وملاذ إبراهيم خضر (السودان)، ومصعب عبد الله (الكويت)، ومينا لويز (مصر)، وعيسى الورواط(المغرب).