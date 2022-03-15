تشارك في "فاتن أمل حربي" رمضان 2022.. ما لا تعرفه عن الفلسطينية ناي البرغوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المؤلف الموسيقي خالد الكمار عن مشاركة الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي بصوتها في موسيقى مسلسل "فاتن أمل حربي"، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشر الكمار على حسابه في موقع فيسبوك، صورة للملصق الدعائي للمسلسل إلى جانب صورة ناي البرغوثي، وكتب: "من أجل هذه اللحظاتِ نحيا والله.. التعاون الثاني مع العظيمة، الفلسطينية ناي البرغوثي، المرة دي بصوتها في موسيقى المسلسل".

من هي ناي البرغوثي؟

- ناي، عازفة فلوت، وملحنة، ومطربة فلسطينية، من رام الله.

- عمرها 25 عام.

- من عائلة فنية، والدتها مطربة ووالدها موسيقي، وشقيقتها عازفة كمان.

- بدأت في السابعة من عمرها دراسة العزف على الناي، في معهد إدوارد سعيد، وأحيت أول حفل، وهي في الثانية عشر.

- واصلت دراستها للموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها توجهت إلى هولندا، لدراسة العزف على الناي في معهد الموسيقى في أمستردام، وحصلت على البكالوريوس في مايو 2019.

- قدمت ناي، مجموعة من الحفلات في أوروبا، بمشاركة أوركسترا الشباب الفلسطيني، التابع لمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى.

- تشتهر ناي بدمج موسيقى الجاز والموسيقى الشرقية.

- في عام 2013، غنت ناي، وعزفت على الفلوت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك احتفالاً باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

- تعد ناي البرغوثي أول فنانة عربية، تحصد جائزة Concertgebouw كونسيرت خاباو الهولندية كأفضل فنانة شابة في هولندا، كما حصلت على درجة الماجستير في الموسيقى من جامعة أمستردام للفنون في هولندا.

- ناي، بدأت مؤخرا في طرح أغاني ألبوم يحمل اسمها، ويضم 12 أغنية.

- طرحت ناي، أغاني "يمكن حبيت"، وهي كلمات وألحان وتوزيع يزن الهجري، و"من جوايا" وهي أول أغانيها باللهجة المصرية، ومن كلمات كوثر حجازي، وألحان محمد الصاوي.

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، ويعرض المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2022، على شاشة CBC ومنصتي "شاهد" و"واتش ات".