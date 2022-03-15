فن ومشاهير

رمضان 2022.. سينتيا خليفة تنشر صورا من كواليس "دايما عامر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، صورا لها من كواليس مسلسل "دايما عامر" المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022.

الصور نشرتها "سينتيا" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "صباح الخير أنا ميس ماهيتاب.. مدرسة دراما ويوغا في القاهرة.. بحب زمالائي كتير، والحيوانات، لكن أكيد عندي ‏سيئاتي زي كل إنسان، ‏تفتكروا من الصور دي، ماهيتاب هتبقى شخصية عاملة إزاي؟".

مسلسل "دايما عامر" بطولة النجوم: مصطفى شعبان والذي يجسد في أحداث العمل دور "مستر عامر" وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور "ميس زهرة" مديرة المدرسة، أما المدرسين فيجسد أدوارهم: عمرو عبد الجليل "مستر أبو الوفا"، ميرنا نور الدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفي "مستر نوفل"، سما إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامي "مستر شريف".

مسلسل "دايما عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت اشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدى الهواري.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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