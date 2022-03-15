شارك في "رأفت الهجان".. وفاة الفنان أحمد فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان منير مكرم "عضو نقابة المهن التمثيلية"، وفاة الفنان أحمد فوزي، صباح اليوم الثلاثاء، بعد مشوار فني شارك خلاله في العديد من المسلسلات والمسرحيات.

الفنان منير مكرم أكد خبر الوفاة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلا: "الفنان أحمد فوزي، توفي صباح اليوم، وتم الدفن في مقابر الأسرة في البساتين".

الفنان مجدي عبيد، كان عبر صفحته في موقع فيسبوك، نعى الفنان الراحل، وكتب: "غير عنوانه اليوم إلى عالم أرحب الفنان الصديق الراقي أحمد فوزي، والد الصديق الفنان أسامة فوزي المدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية".

وأضاف: "رحل عنا وترك لي ذكرياتنا معا أيام مسرح السامر.. والمسرح المتجول.. ومسرح السلام، مع السلامة يا أحمد، وسلم لي على الحبايب، لروحك النبيلة المخلصة دوما والمبدعة السلام والسكينة والرحمة والمحبة، لم ولن ننسى مبدعينا".

الفنان الراحل أحمد فوزي، بدأ نشاطه الفني في منتصف الثمانينيات، من خلال مسارح السامر، والسلام، وشارك بأدوار ثانوية، في مسلسلات منها: "لا إله إلا الله ، وهارون الرشيد، وضمير أبلة حكمت، ورأفت الهجان، وفرح ليلى" وغيرها.