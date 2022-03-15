هدى المفتي تنشر فيديو من أمام الكعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة هدى المفتي، مقطع فيديو من أمام الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام، أثناء رفع آذان صلاة الفجر.

"هدى" اكتفت بنشر الفيديو عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام" دون أي تعليق.

ومن جانب آخر، يعرض للفنانة هدى المفتي، حاليا، مسلسل "تحقيق" عبر منصة WATCH IT، وتدور أحداثه حول خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، على القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس.

مسلسل "تحقيق" من بطولة: أحمد مالك وعلي قاسم وخالد أنور وتارا عماد وهدى المفتي وزينب غريب ومي الغيطي وطارق عبدالعزيز وفاطمة ناصر وأحمد كشك وإسلام نجيب ورامي الطمباري وتميم عبده وكمال أبو رية ومحمد الصاوي وصفاء الطوخي ويوسف إسماعيل وأميرة أديب وبسمة نبيل، من تأليف محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي.