أول تعليق من أنغام على شائعة زواجها من حسين فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت المطربة أنغام، الشائعة التي تم تداولها مؤخرًا بشأن زواجها من الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك في لقاء قصير أجرته مع برنامج et بالعربي.

ووجه مراسل البرنامج سؤالًا لـ أنغام، في كواليس إحيائها حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات فبراير الكويت في دولة الكويت مؤخرًا: "شو كان ردة فعلك على شائعة زواجك من حسين فهمي؟"، وعلقت وهي تضحك "ضحكت".

جدير بالذكر أن الفنان حسين فهمي تواجد خلال الأيام الماضية في الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لتكريمه وحصوله على جائزة إنجاز العمر، وأقيم له مؤتمر صحفي في طريق الكباش بمحافظة الأقصر، كما أصدر المهرجان كتاب يمثل قراءة في أعماله السينمائية وضم حوارا معه، كتبه الناقد الفني أحمد شوقي.