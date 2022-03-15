هيدي كرم: الرجل عبء على المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رأت الفنانة هيدي كرم أن الرجل يمثل عبئًا كبيرًا على المرأة، بل وأكبر من عبء الأطفال.

وروّت "كرم"، خلال برنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه مع الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنان سامح حسين على قناة ON، موقفًا لإحدى صديقاتها قالت فيه إن زوجها عبء عليها وعلى الأطفال، مشيرةً إلى أن هذه حالة استثنائية ولكن أحيانًا المرأة تضع خطوطًا عريضة في المنزل وحين يتدخل الرجل في هذا تصبح مشكلة.

تابعت الفنانة أن ثلاثة أرباع الرجال لا يرفعون كوبًا في المطبخ، بل يصبحون عبئًا على ما تقوم به المرأة في المنزل بجانب مسؤوليتها العديدة، لافتةً إلى أن هناك دراسات أكدت هذا الأمر.

أضافت أن الرجل أحيانًا يكون عبئًا صحيًا ونفسيًا على المرأة، وهو ما رد عليه الفنان سامح حسين مازحًا بالقول: "أنتوا اللي عبء على الراجل".

"راجل و2 ستات" برنامج اجتماعي يناقش العديد من الموضوعات التي تخص أفراد الأسرة العربية ويعرض من الأحد إلى الخميس على قناة ON الساعة 4.30 مساءً.