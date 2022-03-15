مسلسلات رمضان 2022.. وائل الفشني يكشف لمصراوي تفاصيل مشاركته في "المداح 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان وائل الفشني، تفاصيل مشاركته في مسلسل "المداح 2"، الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

الفنان وائل الفشني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أشارك في مسلسل المداح 2، من خلال دويتو أقدمه مع الفنان حمادة هلال، في مدح الرسول، بعنوان (أشتاق يا الله)، يقدم في أول الحلقات".

وتابع: "قمنا بتسجيل الدويتو منذ 10 أيام، ولم يتم بعد تحديد موعد تصويره".

"الفشني" أضاف: "المشاركة في (المداح 2)، هي الوحيدة لي في الأعمال المقرر عرضها في رمضان 2022".

الفنان حمادة هلال، تعاون للمرة الثانية على التوالي، في تقديم أغاني المسلسل، مع الملحن مصطفى شكري، وشارك في توزيعها موسيقيا أحمد عادل، وميدو مزيكا، وكتب كلماتها الشعراء أسامة حسن، وعبد السميع محمد.

مسلسل" المداح 2" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.