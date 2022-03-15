فن ومشاهير

رمضان 2022.. طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "جزيرة غمام" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت قناة "الحياة" عن الإعلان الرسمي لمسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

"الحياة" نشرت برومو "جزيرة غمام" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "الفتنة الكبيرة ليها أصول.. بحر (جزيرة غمام) جاب لينا صراع كبير، لا له أول من آخر، بس موجه هيبدأ في رمضان 2022".

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة النجوم: طارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبدالوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي ومحمود البزاوي ومحمد جمعة وهبة عبدالغني وهاجر الشرنوبي وميار الغيطي وغيرهم، مع ظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون والفنانة وفاء عامر.

المسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة "الحياة" ومنصتي "واتش ات" و"شاهد".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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