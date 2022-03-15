فن ومشاهير

بعد إثارته للجدل .. شاهد حفل ويجز وبابلو وعفروتو فى موسم الرياض .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - شهد مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض بالسعودية، حفل الثلاثي، ويجز وبابلو وعفروتو، وهو الحفل الذي شهد حضور كبير وكثيف من الجمهور السعودي والزوار، ولفت ويجز الأنظار في بملابسه التي ظهر بها في الحفل.

وكان ويجز قد طرح مؤخرا أغنية "البخت" والتي حققت مشاهدات عالية تخطت الـ 24 مليون مشاهده عبر "يوتيوب"، وذلك على مدار أسبوعين متتاليين منذ طرح الأغنية، وكلمات الأغنية تقول:

عيني منها بشكل جدى

 

وتقيله مش تقلانه اتبخر سحرى

 

ومش باجى على بالها ومفكرتشى

 

انا بالى فيها بابا بالى مش ملكى

 

بلعب البخت سالتها ورفضتنى

 

استغربتها امال فين هيبتي

 

حبيبي انا بضحك على خيبتي

 

ياخى كنت ع الثبات وهزتنى

 

واللى فات ده كان سحرى

 

مش باجى على بالها أن جت سيرتى

 

انا بالى معاها مش ملكى

 

قالت كلام قبل ماتشوفنى

 

انا عارفنى صعب ومش مفهوم

 

كلامى دبش أو مش موزون

 

أو بتحب حد والبال مشغول

 

مشوفتهاش ولا حد يلومنى

 

ملاك بريء ولا أنا مخدوع

 

هى توتر ولا أنا مهزوز

 

طب أذاها حد والكل مرفوض

 

_____________

 

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى

 

واللى اذوك ياما حبيبي سيبنى

 

اخلى الجاى ورود وشموع

 

يتغنالها وبصوت مسموع

 

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى

 

اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى

 

انسيك ماضى كله دموع

 

ولا مقدرش اسيبك موجوع

 

_____________

 

سحرتنى ولا سحرتلى

 

وعيون مش محتاجه تسحرلى

 

ومش عايزة تجيبنى بس جابتنى

 

ونسيتنى وفى قصتى حبستنى

 

والله ووقعت بفكر فيك كتير بالى عليك مشغول

 

وانا بتصعب عليا حالى وانا بكتبلك كلام معسول

 

بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط

 

دانا اضيع عمرى ياعمرى واحبك حب مش مشروط

 

لا تلاقى عندى وعود كدابه

 

وكبرت على ولاشئ مضمون

 

كلامى على قد اللى معايا

 

وفى الحب مستناش مردود

 

براحه على قلبي المكسور

 

اللى مشكلته أنه فيك مسحول

 

مين اختار اللى عينيك عملوه

 

وده مش زنبى انا صحيت محطوط

 

______________________

 

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى

 

اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى

 

اخلى الجاى ورود وشموع

 

يتغانلها وبصوت مسموع

 

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى

 

اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى

 

انسيك ماضى كله دموع

 

ولا مقدرش اسيبك موجوع

 

 

 

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ربيب

 

يبيس

 

 

يسيس

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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