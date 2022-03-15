شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار شعبان عبد الرحيم 35 عملاً فنيًا وكرهه لإسرائيل سبب شهرته.. عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، أو كما يلقبه الجمهور بـ "شعبولا"، اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس، واشتهر شعبان عبد الرحيم بأغنياته المميزة والمختلفة عن باقى المطربين حيث استطاع أن يحقق شهرة واسعة في وقت قصير وكانت لأغنياته السبب في ذلك والتي كانت تتسم بشكل مختلف عن باقى المطربين الشعبيين، كما اتسم شعبولا بطيبته الشديدة التي جعلته محبوبا سواء داخل الوسط الفني أو خارجه.

لم يكن الفنان شعبان عبد الرحيم مجرد مطرب شعبى فقط، بل شارك في التمثيل من خلال السينما والدراما والمسرح، فقدم في السينما 10 أفلام أهمها، مواطن ومخبر وحرامى، رشة جريئة، فلاح في الكونجرس، وعلى مستوى الدراما قدم 18 عمل ما بين المسلسلات والسيت كوم أهمها، تامر وشوقية، قط وفار فايق ستار، اللى اختشوا ماتوا.

قدم الفنان شعبان عبد الرحيم، أيضا 7 مسرحيات، أهمها، مسرحية "دو رى مى فاصوليا" مع الفنان الراحل سمير غانم، ومسرحية "مرسى عاوز كرسى " مع الفنان أحمد بدير، ومسرحية "مسافرة جت على غقلة" مع شيرين ولطفى لبيب، ومسرحية "سيبونى أغنى" مع الفنان الراحل سمير غانم، وغيرها.

ولد شعبان عبد الرحيم في حي الشرابية في القاهرة باسم "قاسم" واختار بنفسه اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية، عام 2000، والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا واعتبرها، وكانت الأغنية سبباً في شهرته.