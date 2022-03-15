شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تهنئ نانسى عجرم على كليب "ما تعتذر" .. والأخيرة ترد: كل الحب ليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة هبة طوجى، النجمة نانسى عجرم على أغنيتها الجديدة " ما تعتذر"، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" مبروك على الفيديو كليب الجديد عمل فني خالص شكر كبير لجميع الطاقم".

وردت نانسى، على تهنئه هبة طوجى، قائلة:"رسالتك وصلت روحك الفنية الأصيلة كل الحب و الاحترام ليكى".



نانسى عجرم

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، كليبها الجديد "ما تعتذر"، بعد طول انتظار، أمس الاثنين ونشرت صورة للكليب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام ، لتعلن عن وصول الكليب عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والتي حققت عشرات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات قليلة.

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".

وأشعلت نانسى الحفل بباقة من أغانيها المميزة التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها: "مين ده اللى نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات"، بالإضافة إلى "إنت مصري" التى أشعلت المزيد من أجواء الإثارة، وغيرها مما قدمتها بناء على رغبة الجمهور