شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفنانة رحمة أحمد زوجة الكبير أوى فى الجزء السادس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجهت الأنظار إلى الممثلة الشابة رحمة أحمد المشاركة في الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى والمقرر عرضه حصرياً على قناة ON ومنصة Watch It في شهر رمضان المقبل، اذ اعتقد الجمهور أن رحمة حلت في العمل بدلاً من النجمة دنيا سمير غانم في دور هدية والتي قدمته على مدار الأربعة أجزاء الأولى قبل غيابها عن الجزئيين الخامس والسادس.

وتقدم رحمة أحمد في أحداث الجزء السادس شخصية جديدة لم تتواجد في الأجزاء الخمسة الماضية، وهى فتاة تدعى "زادة" ابنة عم الكبير أوى والتي يتزوجها من أجل رعاية أبنائه العترة وجونى، بعد فقدانه لزوجته "هدية"، وخلال الأحداث تحدث العديد من المفارقات بين الكبير وزادة بسبب أبنائه وصعوبة التعامل معهما في إطار كوميدى.



رحمة احمد مع احمد مكى

رحمة أحمد تخرجت في كلية العلوم جامعة حلوان، وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية، وشاركت في العديد من المسرحيات، كما شاركت في برنامج أمين وشركاه بجزئيه، وشاهدها مخرج "الكبير أوى 6" أحمد الجندى، في إحدى المسرحيات التي قدمتها على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ثم تقابلا في أكثر من اجتماع خاص بالمسلسل ووقع الاختيار عليها.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادسوعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وسليمان عيد وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس، حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالى.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجدود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأحوة الثلاثة.



رحمة احمد تتزوج الكبير اوى



رحمة احمد مع الكبير اوى فى الجزء السادس



رحمة احمد فى الجزء السادس من الكبير اوى



رحمة احمد فى الكبير اوى 6



الفنانة الشابة رحمة احمد



رحمة زوجة الكبير اوى فى الجزء السادس