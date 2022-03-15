شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الخاص بـ أحمد داود من مسلسل "suits بالعربى"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل "suits بالعربى" البرومو الخاص بالنجم أحمد داود وذلك ضمن عمليات دعاية العمل والتى أطلقتها الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية وتعتمد على طرح برومو خاص لكل بطل من أبطال العمل الـ 6، حيث تم طرح البرومو الأول والخاص بآسر ياسين، ومن المقرر اطلاق باقى البروموهات خلال اليومين المقبلين.

مسلس"suits بالعربى" يعرض حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it فى شهر رمضان المقبل، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، لبنى ونس وعدد آخر من الفنانين.

"suits بالعربى" مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

وقال منتج المسلسل طارق الجنايني، إنه سيقدم صورة غير مسبوقة لمصر في هذا العمل وغير مألوفة، مشيرًا إلى أن العمل أخذ وقتًا كبيرًا في الكتابة ليصبح واقعيًا وقريبًا من مجتمعنا المصري والعربي وليس مجرد عمل مترجم فقط.

يشار إلى أن الجنايني قد حصل على الحقوق القانونية لتقديم النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير Suits، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل وأنجح عشرة مسلسلات أمريكية على مدار الـ20 عامًا الماضية.



احمد داود من مسلسل suits بالعربى



احمد داود



احمد داود من مسلسل suits



احمد داود من مسلسل suits



الفنان احمد داود



احمد داود



احمد داود فى مسلسل suits



احمد داود من مسلسل suits بالعربى