شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تحتفل بعيد ميلادها فى لوكيشن "يوتيرن" بمفاجأة من ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة النجمة عبير صبري، بعيد ميلادها في لوكيشن تصوير مسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على أكثر من قناة، بعدما فاجأتها النجمة ريهام حجاج بتزيين اللوكيشن بالبالونات واحضار التورتة، لتدخل عبير صبرى وتفاجىء بالاحتفالية وسط فريق عمل المسلسل.

ونشرت عبير صبرى فيديو الاحتفال بعيد ميلادها في اللوكيشن على حسابه بموقع "انستجرام وعلقت:"مفاجأه الاحتفال بعيد ميلادي عملتهولي حبيبتي ريهام حجاج واحنا في تصوير "يوتيرن"، ميرسي ياريكووووو بحبك أوي وميرسي كل كرو مسلسل يوتيرن وربنا ينجحنا نجاح كبير"

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن عبير صبرى شاركت كضيفة شرف مؤخراً فى مسلسل "أنا وهي" الذى تم عرضه على قناة cbc من 18 حلقة، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.

وتستعد الفنانة عبير صبرى للوقوف مجددًا على خشبة المسرح من خلال مسرحية "صافى وفافى" أمام النجمة يسرا وتأليف وإخراج خالد جلال والمقرر عرضها في المملكة العربية السعودية قريباً، لتسجل المسرحية عودة عبير صبرى إلى المسرح بعد غياب 20 سنة منذ مشاركتها في مسرحية "دو رى مى فاصوليا" مع النجم سمير غانم لموسم واحد.