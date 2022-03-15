شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين من أمام الكعبة:وجودى ضيفة فى بيت الله نعمة من أكبر النعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ميرهان حسين، عن سعادتها بأداء مناسك العمرة فى المسجد الحرام بالأراضى المقدسة بمكة المكرمة، مشيرة إلى أن وجودها ضيفة فى بيت الله الحرام هى نعمة من أكبر النعم، وإن لها رب عظيم اسمه الكريم، ممكن تطلب منه أي شيء.

ونشرت ميرهان، صورا لها من أمام الكعبة، صحبتها بتعليق: "مع إن الصورة دى من أحب صورى لقلبى اترددت أنزلها، أولًا خفت ان دا يأثر على ثواب حاجة بينى وبين رب العالمين، ثانيًا عارفة ان فى ناس سطحية كتير هايكتبوا كومنتات كلها إيه يا طاهرة.. إيه يا ست الشيخة ويعملوا فيها انهم مابيغلطوش ابدا وجايين يحكموا على ناس زيهم أحكام هبلة وخلاص وهما مايعرفوش اللى بينك وبين ربنا ولا عمرهم هايعرفوه".

وأضافت ميرهان: "بس قولت لأ مش هامشى ورا الفكر دا وهانزل صورتى اللى بحبها عشان فيها ذكرى وجودى فى أطهر بقاع الأرض وأنا ضيفة فى بيت الله الحرام وبحتفل فيها بنعمة من أكبر النعم هى نعمة إن ليا رب عظيم اسمه الكريم، اللى ممكن أطلب منه أي شيء ومفيش حاجة كبيرة عليه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون".

وتابعت ميرهان: "نعمة وجود ربنا فحياتنا أكبر من كل النعم، أنا حقيقى معرفش ازاى فى ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا والعياذ بالله، وفى منهم أصحاب ليا وناس بقابلهم ومع حبى ليهم بس بقولهم فايتكو أعظم حاجة فى الوجود ان يبقا ليك رب قادر على تحقيق كل اللى يتمناه قلبك ويسرح فيه خيالك، رب اكبر من كل كبير هو الأمان فى الدنيا دى و كل من عليها فان".



ميرهان حسين

وسبق وأعربت الفنانة ميريهان حسين عن سعادتها من رد فعل الجمهور عن دورها بمسلسل "نقل عام"، من بطولة الفنان الكبير محمود حميدة، الذى عرض مؤخرا على قناة ON، وقالت ميرهان: "أنا محظوظة جدًا للوقوف أمام نجم كبير وفنان قدير مثل محمود حميدة مرتين، في هذا المسلسل، والمرة كانت فى مسلسل "الأب الروحى"، والذى كنت أجسد فيه دور ابنته".

وأضافت ميريهان حسين قائلة: "من حسن حظى أيضًا أن يكتب لى فى مشوارى الفنى المتواضع أننى تعاونت مع النجمة الكبيرة سميحة أيوب أيضًا، وأفتخر بهذا التعاون، مضيفة أن نجاحها فى مسلسل "نقل عام"، يأتى خلفه مخرج عظيم أعطاها دفعة جعلها تنجح فى إخراج كل ما بداخلها وهو المخرج عادل أديب.".



ميرهان حسين في المسجد الحرام