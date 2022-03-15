صحفي يكشف سبب إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفلها بالكويت وإصابتها بهذا المرض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 مارس 2022 02:57 مساءً - كشف صحفي مصري يدعى ” أحمد أبو اليزيد ” في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك عن كواليس حفل الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” الذي أحيته مؤخرا في دولة الكويت وسبب اعتمادها على الملابس الرياضية في إطلالتها بالحفل والتي نالت عدد من التعليقات والانتقادات .

فأشار أحمد أبو اليزيد في منشوره إلى أن شيرين عبد الوهاب كانت قد أصيبت بنزلة برد شديدة كادت أن تمنعها من إحياء الحفل إلا أنها أصرت على الظهور احتراما للجمهور وتعاقدها مع المنظمين وتحاملت على نفسها وحصلت على حقنة مسكنة للآلام لكي تتمكن من الصعود على المسرح .

وعن سبب ارتدائها لملابس رياضية قال أن الحفل كان بمكان مفتوح وهو ما كان قد يؤثر عليها أكثر بسبب برودة الجو ومنعها الأطباء من ارتداء الفساتين .

وأضاف أبو اليزيد متحدثا عن تنظيم الحفل وبعض المشاكل به : ” حفلة شيرين كانت منظمة جدا ونظمتها فاطمة حمادة، لغاية النص التانب من الحفلة وبسبب الزحام الشديد من جمهور خارج الحفلة خرجت الأمور عن السيطرة واضطر الأمن إبلاغ منظمة الحفلة بإنهائها حفاظا على شيرين والجمهور ” .