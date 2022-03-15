إطلالة ويجز بحفل موسم الرياض تثير موجة من الجدل والسخرية وهذه تكلفتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 مارس 2022 02:57 مساءً - أثار مغني الراب ” ويجز ” جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بسبب إطلالته بعد ظهوره في حفله يوم أمس الإثنين ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد والذي شاركه به كلا من عفروتو ومروان بابلو .

حيث اعتمد ويجز في إطلالته التي جاءت من بيت أزياء valentino على بليزر واسع باللون الأخضر وقميص ذهبي بياقة طويلة وشورت بنفسجي وحذاء هاف بوت .

وكان قد تم طرح تلك الإطلالة التي تبلغ تكلفتها ما يقارب ال 94 ألف جنيه مصري ضمن مجموعة ربيع وصيف 2022 .

ولاقت إطلالة ويجز بالحفل مجموعة من التعليقات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث هاجمه الكثيرون مشيرون إلى أن ملابسه لا تناسب مغني أو مطرب مصري للظهور بها في حفل خارج مصر بالإضافة إلى عدم تناسقها .