فن ومشاهير

فى ليلة واحدة .. ويل سميث أفضل ممثل وجين كامبيون أفضل مخرجة مرتين

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القاهرة - سامية سيد - نال النجم ويل سميث جائزة أفضل ممثل بحفل جوائز البافتا وفي نفس الليلة حصل علي جائزة أفضل ممثل من اختيار النقاد وهو الحفل الذي حرص علي حضوره بصحبة زوجته، نفس الأمر كان مع المخرجة جين كامبيون والتي نالت نفس الجائزة من البافتا واختيارالنقاد أيضا أفضل مخرجة عن فيلمها The Power of the Dog.

وجاءت جوائز اختيار النقاد كالتالي

أفضل فيلم

The Power of the Dog 
 

 أفضل ممثلة

 جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye
    

أفضل ممثل مساعد

تروي كوستر عن فيلم CODA

 أفضل ممثلة مساعدة

أريانا ديبوس عن فيلم West Side Story

أفضل موهبة

جود هيل عن Belfast
 

أفضل طاقم تمثيل

Belfast

أفضل سيناريو أصلي

 Belfast
 

 أفضل سيناريو مقتبس

The Power of the Dog

أفضل تصوير

The Power of the Dog

أفضل إنتاج

Dune

 أفضل مونتاج

West Side Story

 أفضل أزياء

Cruella

 أفضل مكياج

The Eyes of Tammy Faye

 أفضل مؤثرات

Dune

 أفضل فيلم كوميدي

Licorice Pizza

 أفضل فيلم أنيمشن

 The Mitchells vs the Machines

أفضل فيلم أجنبي
 

Drive My Car

 أفضل أغنية

No Time to Die

 أفضل موسيقي تصويرية
 
 

  Dune

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ليدي جاجا (2)

 

 

 

 

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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