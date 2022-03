شكرا لقرائتكم خبر عن فى ليلة واحدة .. ويل سميث أفضل ممثل وجين كامبيون أفضل مخرجة مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال النجم ويل سميث جائزة أفضل ممثل بحفل جوائز البافتا وفي نفس الليلة حصل علي جائزة أفضل ممثل من اختيار النقاد وهو الحفل الذي حرص علي حضوره بصحبة زوجته، نفس الأمر كان مع المخرجة جين كامبيون والتي نالت نفس الجائزة من البافتا واختيارالنقاد أيضا أفضل مخرجة عن فيلمها The Power of the Dog.

وجاءت جوائز اختيار النقاد كالتالي

أفضل فيلم

The Power of the Dog

أفضل ممثلة

جيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye

أفضل ممثل مساعد

تروي كوستر عن فيلم CODA

أفضل ممثلة مساعدة



أريانا ديبوس عن فيلم West Side Story

أفضل موهبة

جود هيل عن Belfast

أفضل طاقم تمثيل

Belfast

أفضل سيناريو أصلي

Belfast

أفضل سيناريو مقتبس

The Power of the Dog

أفضل تصوير

The Power of the Dog

أفضل إنتاج

Dune

أفضل مونتاج

West Side Story

أفضل أزياء

Cruella

أفضل مكياج

The Eyes of Tammy Faye

أفضل مؤثرات

Dune

أفضل فيلم كوميدي

Licorice Pizza

أفضل فيلم أنيمشن

The Mitchells vs the Machines

أفضل فيلم أجنبي





Drive My Car

أفضل أغنية

No Time to Die

أفضل موسيقي تصويرية





Dune