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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ليلة واحدة .. ويل سميث أفضل ممثل وجين كامبيون أفضل مخرجة مرتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نال النجم ويل سميث جائزة أفضل ممثل بحفل جوائز البافتا وفي نفس الليلة حصل علي جائزة أفضل ممثل من اختيار النقاد وهو الحفل الذي حرص علي حضوره بصحبة زوجته، نفس الأمر كان مع المخرجة جين كامبيون والتي نالت نفس الجائزة من البافتا واختيارالنقاد أيضا أفضل مخرجة عن فيلمها The Power of the Dog.
وجاءت جوائز اختيار النقاد كالتالي
أفضل فيلمThe Power of the Dog
أفضل ممثلةجيسيكا شاستاين عن فيلم The Eyes of Tammy Faye
أفضل ممثل مساعدتروي كوستر عن فيلم CODA
أفضل ممثلة مساعدة
أفضل موهبةجود هيل عن Belfast
أفضل طاقم تمثيلBelfast
أفضل سيناريو أصليBelfast
أفضل سيناريو مقتبسThe Power of the Dog
أفضل تصويرThe Power of the Dog
أفضل إنتاجDune
أفضل مونتاجWest Side Story
أفضل أزياءCruella
أفضل مكياجThe Eyes of Tammy Faye
أفضل مؤثراتDune
أفضل فيلم كوميديLicorice Pizza
أفضل فيلم أنيمشنThe Mitchells vs the Machines
أفضل فيلم أجنبي
أفضل أغنيةNo Time to Die
أفضل موسيقي تصويرية