إسلام إبراهيم يوجه رسالة لـ ويجز بعد إطلالته المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان إسلام إبراهيم، رسالة لمطرب الراب ويجز، حول إطلالته الغريبة التي أثارت جدلا، من حفله مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض.

ونشر إسلام، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لإطلالة سابقة له في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة عام 2020؛ وأخرى لإطلالة ويجز المثيرة للجدل؛ وعلّق: "وأنتوا رايحين كنا إحنا راجعين.. قلب أخوك يا ويجز".

وأثار مطرب الراب ويجز، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالته الغريبة في حفله مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض، حيث ارتدى "شورت موف" وجاكيت "بدلة خضراء" وقميص "بيج".

وطرح ويجز تراك "البخت" يوم 26 فبراير الماضي، عبر قناته على "يوتيوب"، وحقق نحو 25 مليون مشاهدة حتى الآن.