رمضان 2022.. قناة عرض مسلسل "العائدون" لأمير كرارة وأمينة خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يخوض النجم أمير كرارة، سباق موسم مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "العائدون" مع النجمة أمينة خليل.

قناة عرض مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" لأمير كرارة وأمينة خليل في رمضان 2022، عبر قناة "DMC" بشكل حصري، وعبر منصة "واتش ات WATCH IT".

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل "العائدون" بطولة النجوم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، هاجر الشرنوبي، وميدو عادل وغيرهم، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، مدير تصوير هيثم حسني، مهندس ديكور باسل حسام، ستايلت إيناس عبدالله، وإنتاج شركة "ميديا هب media hub سعدي جوهر".

قصة مسلسل العائدون

مسلسل "العائدون" تدور أحداثه الحقيقية حول "العائدون" من مناطق الإرهاب وإعادة تدوير الأفكار المتطرفة في الفترة ما بين 2018 و 2020، والعمل ليس الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" والذي عُرض في رمضان 2021.