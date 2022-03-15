رمضان 2022.. قناة عرض مسلسل "المشوار" لمحمد رمضان ودينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يخوض النجم محمد رمضان، سباق موسم مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "المشوار" مع النجمة دينا الشربيني.

قناة عرض مسلسل المشوار

ويعرض مسلسل "المشوار" لمحمد رمضان ودينا الشربيني في رمضان 2022، عبر قناة "DMC" بشكل حصري.

إعلان مسلسل المشوار

وطرحت شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، برومو مسلسل "المشوار" استعدادا لعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل "المشوار" يُعرض في موسم مسلسلات رمضان 2022، بطولة النجوم: محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر".