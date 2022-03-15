محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يخوض النجم هاني سلامة، سباق موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "ملف سري" من إنتاج شركة فنون مصر.

ويقدم هاني سلامة خلال مسلسل "ملف سري" شخصية "المستشار يحيى عز الدين".

قنوات عرض مسلسل ملف سري في رمضان 2022

"ملف سري" يعرض في رمضان 2022، على عدة قنوات، وهي:

- ‏‪dmc‬

- ‏‪cbc‬

‫- الحياة‬

‏‫- MBC دراما‬

- المحور‬

- منصة ‏‪shahid‬

- ‏‪watchit‬

أبطال مسلسل ملف سري في رمضان 2022

مسلسل "ملف سري" وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.