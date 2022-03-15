صور| ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة: "معرفش إزاي في ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورا لها أثناء أداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام.

وعلّقت ميرهان على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "مع إن الصورة دي من أحب صوري لقلبي.. اترددت أنزلها.. أولًا خفت أن ده يأثر على ثواب حاجة بيني وبين رب العالمين، ثانيًا عارفة إن في ناس سطحية كتير هايكتبوا كومنتات كلها إيه يا طاهرة، إيه يا ست الشيخة، ويعملوا فيها أنهم مابيغلطوش أبدا، وجايين يحكموا على ناس زيهم أحكام هبلة وخلاص، وهما مايعرفوش اللي بينك وبين ربنا ولا عمرهم هايعرفوه".

أضافت: "بس قولت لأ مش هامشي ورا الفكر ده وهانزل صورتي اللي بحبها عشان فيها ذكرى وجودي في أطهر بقاع الأرض وأنا ضيفة في بيت الله الحرام، وبحتفل فيها بنعمة من أكبر النعم هي نعمة إن ليّا رب عظيم اسمه الكريم اللي ممكن أطلب منه أي شيء ومفيش حاجة كبيرة عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون".

استكملت: "نعمة وجود ربنا في حياتنا أكبر من كل النعم، أنا حقيقي معرفش إزاي في ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا والعياذ بالله، وفي منهم أصحاب ليّا وناس بقابلهم، ومع حبي ليهم بس بقولهم فايتكم أعظم حاجة في الوجود، أن يبقى ليك رب قادر على تحقيق كل اللي يتمناه قلبك ويسرح فيه خيالك، رب أكبر من كل كبير هو الأمان في الدنيا دي، وكل من عليها فان".

جدير بالذكر أن آخر أدوار ميرهان حسين كان في مسلسل "أنا وهي"، والذي عُرض مؤخرًا على قناة CBC، وشارك في بطولته: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، محمود البزاوي، محمد ثروت، سلوى محمد علي، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.