ويجز يثير الجدل بحفل موسم الرياض.. والجمهور: "سحرتك ولا سحرتلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أثار مطرب الراب ويجز، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالته الغريبة في حفله مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض.

ويجز ارتدى "شورت موف" وجاكيت "بدلة خضراء" وقميص "بيج".

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ولاقت إطلالة ويجز تداولا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية، مصحوبة بتعليقات منها: "كان لازم ترفضك.. سحرتك ولا سحرتلك.. ربنا نجدها البت عشان غلبانة.. أنا عرفت ليه رفضتك.. شبه فطوطة" وغيرها من التعليقات.

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وطرح ويجز تراك "البخت" يوم 26 فبراير الماضي، عبر قناته على "يوتيوب"، وحقق نحو 25 مليون مشاهدة حتى الآن.