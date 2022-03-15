إسعاد يونس تصور "تيك توك" لكريم محمود عبدالعزيز وسليمان عيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة إسعاد يونس في تصوير فيديو للفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنان سليمان عيد، على طريقة التيك توك، أثناء استضافتهما في حلقة جديدة من برنامجها "صاحبة السعادة" المعروض على قناة DMC.

الفيديو كان لمهرجان "اخرس عمك جالك"، وقدم الثنائي مقطع من الأغنية على طريقتهما الكوميدية المعتادة، بينما ساعدتهما إسعاد في التصوير.

وحاز الفيديو على إعجاب متابعي كريم محمود عبدالعزيز وجمهوره، إذ قام بنشره على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "جبارين"، "سكر"، "حلقة تجنن"، "عسل"، "أعسل اتنين في الحياة"، "أحبكم مبهجين جدا"، "انت كائن محصلش الله يحميك ويحفظك"، "تحفة".

جدير بالذكر أن الفنان كريم محمود عبدالعزيز يُعرض له في السينمات حاليا فيلم "من أجل زيكو"، والذي ضم أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة" وشاركه في غنائها الطفل محمد أسامة، أما الفيلم إخراج بيتر ميمي، بطولة منة شلبي.