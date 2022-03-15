لماذا لم تكمل شيرين عبدالوهاب حفلها بالكويت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت منظمة الحفلات الكويتية فاطمة حمادة، عدم صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعمد مغادرة المطربة شيرين عبدالوهاب، المسرح في حفلها الذي أقيم في الكويت يوم 11 مارس الماضي، قبل تقديم فقرتها كاملة.

منظمة الحفلات فاطمة حمادة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "إم بي سي تريندينج-MBCTrending"، كشفت أسباب تأخر المطربة شيرين عبدالوهاب، عن تقديم فقرتها، قائلة: "الحفل تأخرت بدايته نصف ساعة، بسبب تنظيم دخول الجمهور، وقدم المطرب آدم، فقرته حتى الحادية عشرة مساء، مع فرقة مكونة من 15 فردا، واستغرق نزولهم، وصعود الأوركسترا المشارك مع المطربة شيرين عبدالوهاب، والمكون من 40 فرد، بعض الوقت، ولهذا تأخر صعودها".

وعن تقديم المطربة شيرين عبدالوهاب، أغانيها لمدة ساعة فقط، تحدثت فاطمة، قائلة: "الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح، أعطتنا التصريح حتى الساعة الواحدة صباحا، في حين أن نفس اليوم شهد حفلا للفنان عبدالله الرويشد امتد حتى الثالثة فجرا".