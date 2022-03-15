مسلسلات رمضان 2022.. يسرا تطلب فول بالسحت في برومو "أحلام سعيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت شركة العدل جروب، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، البرومو الرسمي لمسلسل "أحلام سعيدة"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة، ويجمع النجمة يسرا بعدد كبير من الفنانين.

وسيطرت الكوميديا على البرومو، وظهرت شخصية يسرا وهي تخشى مقابلة المصابين بالبرد، وتطلب تناول فول بالسحت، كما ضم البرومو لقطات لمعظم المشاركين في العمل، وبينهم الفنانة غادة عادل التي تتسائل لماذا لا يقتنع الناس بأن هناك امرأة وصلت للأربعين من عمرها ولا تريد الزواج، والفنانة مي كساب، الفنانة شيماء سيف والفنان سامي مغاوري.

كانت قناة ON قد كشفت عن عرضها مسلسل "أحلام سعيدة" بشكل حصري في موسم مسلسلات رمضان 2022.

المسلسل يشارك في بطولته يسرا، غادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وآخرين ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، ومن إنتاج جمال العدل.