جون ترافولتا من السعودية إلى الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن كان آخر ظهور رسمي له خلال مشاركته في الحفل الذي أقيم الخميس 27 يناير 2022 في حفل توزيع جوائز Joy Awards، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، حيث حصل على جائزة “الإنجاز مدى الحياة”، من المنتظر أن يطل النجم العالمي جون ترافولتا في حفل أوسكار كمقدم للحفل بعد غياب عن هذا الحدث لمدة 8 أعوام.

فقد أعلن منظمو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ94 عن اختيار جون ترافولتا وميلا كونيس، لوبيتا نيونغو، نعومي سكوت، دانييل كالويا، إضافة إلى يسلي سنايبس كمقدمين للحفل المقرر إقامته في 27 مارس/ آذار 2022 الجاري.

وكان موقع people المعني بأخبار المشاهير العالميين، قد ذكر مؤخراً أن المغنية ليدي غاغا ستكون أيضاً من ضمن مقدمي حفل أوسكار 2022، إلى جانب كيفن كوستنر، زوي كرافيتز، كريس روك، يون يوه جونغ، وروزي بيريز.

وقد أفرح هذا الخبر محبي النجمة ليدي غاغا بعد أن صدموا؛ لعدم ترشحها لأي جائزة أوسكار هذا العام، بالرغم من النجاح الساحق الذي حققته في فيلمها الأخير House of Gucci، خاصة وأنها رشحت لعدة جوائز مرموقة عنه منها: Golden Globes، Screen Actors Guild Awards، و BAFTA Awards.

وفي وقت سابق، كشفت أكاديمية الصور المتحركة والفنون والعلوم، أنه وبعد أن ظل حفل الأوسكار بدون مضيف لمدة 3 سنوات، سيكون هناك 3 مقدمي برامج متنوعين؛ لتقديم الدورة الـ94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وهم: واندا سايكس، وريجينا هول، وإيمي شومر.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ جوائز الأوسكار، التي يتم فيها استضافة ثلاث نساء للعرض، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها أكثر من شخص واحد بتقديم الحفل.

واللافت أن لائحة المقدمين لم تنته بعد؛ حيث سيتم الإعلان عن المزيد من مقدمي العروض في الأسابيع المقبلة، وفقاً لما أعلنته صفحة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بإنستغرام، حيث إنه جرت العادة مؤخراً أن يقدم الجوائز التمثيلية كل عام الحاصلون على نفس التكريمات في العام السابق لزملائهم الجدد.

يشار إلى أنه من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام يوم الأحد، 27 مارس / آذار المقبل على مسرح دولبي في هوليوود، وسيتم بث الحفل على الهواء مباشرة على قناة ABC.

وكان الممثل الأمريكي جون ترافولتا قد شارك في 27 يناير 2022 في حفل توزيع جوائز Joy Awards، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، حيث حصل على جائزة “الإنجاز مدى الحياة”.

وسلم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ الجائزة للنجم الأمريكي البالغ من العمر 68 عاماً.

وخلال تواجده على المسرح ذكر ترافولتا أنها ليست المرة الأولى له في السعودية، بل سبق له أن زارها قبل 4 أعوام، وعبر عن سعادته بحضور حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، وسط كم المواهب الكبير.

كما وجه كلمة للشعب السعودي قال فيها و”استمروا في الحلم.. واحلموا أكثر وأكثر.. لأنه وبحسب ما أرى أحلامكم يمكن أن تصبح حقيقة”.

عُرف جون ترافولتا بالسبعينات حيث شكل حالة خاصة بأدواره في المسلسل التلفزيوني Welcome Back وKotter في الفترة من 1975 وحتى 1979. جاءته الفرصة في فيلم الرعب The Devil’s Rain عام 1975 والفيلم الرائج Saturday Night Fever عام 1977.

ومن ثم ابتعد عن الأضواء خلال العقد التالي، لكنه ظهر مرة أخرى كواحد من رواد العرض الأول في هوليوود بعد تألقه في فيلم Pulp Fiction الكلاسيكي عام 1994.

وشهدت مسيرة “ترافولتا” تقدماً طفيفاً مع فيلم Look Who’s Talking عام 1989 وجزأيه في عامي 1990 و1993، لكنه لم يعد إلى شهرته السابقة حتى إصدار فيلم Pulp Fiction لـ”كوينتين تارانتينو” عام 1994. أدى تجسيده لرجل ناجح محبوب بشكل مدهش إلى العودة به إلى النجومية وحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار.

تدفقت عروض الأفلام، وتضمنت أفلام “ترافولتا” البارزة لاحقاً Get Shorty لعام 1995، Face Off عام 1997،Primary Colors عام 1998، Swordfish عام 2001 وHairspray عام 2007. في عام 2016 ظهر كمحامٍ “روبرت شابيرو” في المسلسل التلفزيوني The People v. O.J. Simpson. عمل “ترافولتا” بثبات خلال بقية العقد، حيث لعب دور البطولة في أفلام مثل Gotti عام 2018 وThe Fanatic عام 2019.