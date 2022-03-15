آسر ياسين يتصدّر البرومو الرسمي لمسلسل “سوتس بالعربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل سوتس بالعربي عبر موقع فيسبوك” ، الإعلان التشويقي الأول للمسلسل ، وظهر من خلاله الفنان آسر ياسين والفنانة ريم مصطفى.

وتبين من خلال مقطع الفيديو أن الفنان آسر ياسين يعمل ” محامي ” ويدعى ” زين ثابت”، خاصة بعد أن كتبت الصفحة تعليقاً على مقطع الفيديو قالت فيه .. ” لما تيجي توكل محامي ابقى قوله بس إن اللي هيترافع قصاده يبقى زين ثابت”.

وحقق الإعلان منذ طرحه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة نسبة مشاهدة عالية.

يشار إلى أن طارق الجنايني منتج المسلسل قد حصل على الحقوق القانونية لتقديم النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير Suits، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل وأنجح عشرة مسلسلات أمريكية على مدار الـ20 عامًا الماضية.

مسلسل “suits – سوتس” وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي الشهير Suits وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى درويش وعدد من آخر من الفنانين.

ويشارك في بطولة مسلسل ” سوتس” بجوار الفنان آسر ياسين كل من الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، بمشاركة كل من ريم مصطفى، ومحمد شاهين، وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.