زينة في ذكرى وفاة والدها: قلبي مات وظهري انكسر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للعام الثالث على التوالي، حرصت الفنانة زينة على احياء ذكري وفاة والدها، الذي رحل عنها منذ 14 عاما، وقامت بنشر نفس الصورة التي نشرتها له العام الماضي، وعلقت عليها برسالة مؤثرة طالبة من كل محبيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشرت زينة صورة لوالدها عبر حسابها الرسمي على انستغرام وعلقت قائلة: زي النهارده من ١٤ سنة قلبي مات وظهري انكسر وخلص الحب من الدنيا راح اللي كان بيحبني بجد وكان كل حياتي ومستقبلي، كان الفرحة اللي في حياتي انا بكتب هنا عشان عاوزكوا تدعوله، ادعو معايا يارب تكون في الجنة يا بابا”.

تابعت قائلة: لو بتحبوني ده ابويا وكان ومازال بالنسبالي احن واطيبواطهر واجدع اب وراجل شفته في حياتي ممكن تقروا له الفاتحة، (رضا ابن فاطمة) وادعوا معايا يارب تكون في الجنه يا بابا.

زينة نشرت صورة والدها الراحل لأول مرة عام 2020، مع رسالة عتاب لأنه تركها وغادر الدنيا، وفي العام الماضي كتبت رسالة حب وافتقاد، دفعت عدد كبير من نجوم الفن لمواساتها والدعاء له بالرحمة.

زينة نشرت نفس الصورة التي نشرتها للمرة الأولى بمناسبة ذكرى وفاة والدها الـ 12، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستغرام قائلة: أغلى ما شافت عينى وحب حياتى ونور قلبى وعقلى أبويا حبيبى الغالى”.

وتابعت وقالت: يوم الجمعة 2009/3/14، يوم ماتت فيه الفرحة فى قلبى، وطلبت له الدعاء بالرحمة والمغفرة بقولها: الف رحمة ونور عليك يا ابويا، ارجوا الدعاء له بالرحمه والمغفرة وقراة الفاتحة.

وتفاعل معها النجم المغربي سعد لمجرد، والفنان أحمد السعدني وصابرين ومها الصغير ونادية الجندي وياسمين رئيس ودارين حداد ودينا فؤاد، وتقدموا جميعا بالمواساة لزينة والدعاء لوالدها.

يذكر أن زينة تحدثت عن والدها لأول مرة بنفس التوقيت من العام 2020، ووجهت له رسالة عتاب رقيقة بعد رحيله، مؤكدة أنها طوال 12 عاما على غيابه، تكابد الموت يوميا ولا تعرف طعم المتعة، وفتحت زينة الباب أمام تفاصيل عائلية تكشف سر غياب والدها عن الظهور برفقتها طوال سنوات عملها في الفن.

زينة نشرت صورة الفقيد عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي ١٢ سنةً ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض.

أضافت: أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم منغيرك يا بابا…أنت أكيد مبسوط بس أنا لا المهم راحتك بس وحشتني اوووووووووي ومافيش طعم لحاجه منغيرك صايصة كده ومالهاش لازمه الدنيا الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها.

وواصلت رسالتها قائلة: ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف ان زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي ومتغرب وشقيان علشان تعيشنا كويس… احنا كمان عايشين علشانك دلوقتي اخواتي احلي ذكري من ريحتك وصلبك يا غالي…ارجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلي مخلوق في قلبي وعقلي أبويا ويرحم كل أب يا رب.