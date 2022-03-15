تيم حسن يتصدر “إنستغرام” بصورة مع وفاء الكيلاني.. القلب هو التعليق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم السوري تيم حسن صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وظهر فيها برفقة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

تيم اكتفى بتعليق بسيط على الصورة وهو إيموجي “قلب أحمر” في إشارة إلى الحب الكبير بينه وبين وفاء.

الصورة التي نشرها تيم سرعان ما تفاعل عدد كبير من زملاء وأصدقاء ومتابعي تيم ووفاء والذين أكدوا على جمال علاقتهما وحضورهما المميز.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يستعد تيم للبدء بتصوير فيلم الهيبة والذي سيتوج به السلسلة الدرامية الشهيرة التي حملت العنوان نفسه وامتدت على مدار خمسة أجزاء ولم تكشف الشركة المنتجة وهي شركة “الصباح” عن أية تفاصيل عن الفيلم لغاية الآن.

وكان تيم قد زار المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وهو الذي تخرج منه قبل سنوات والتقى بطلبة المعهد وحدثهم عن تجربته في الدراما وخلال سنوات الدراسة.

كما كشف تيم خلال اللقاء في المعهد عن أن هناك مشروع كوميدي مع المخرج الليث حجو من تأليف الدكتور ممدوح حمادة ولكن الآن الوقت غير مناسب لتقديمه كما أكد أنه لن يكون بعيداً عن الدراما السورية الخالصة عند توفر النص المناسب الذي يحقق الشروط المطلوبة فنياً.