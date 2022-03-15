بأوامر طبية مشددة.. خالد الصاوي ممنوع من الكلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان خالد الصاوي لوعكة صحية جديدة، كشفت تفاصيلها زوجته مؤكدة أنه ممنوع نهائيا من الكلام بأوامر مشددة من فريقه الطبي المعالج، بعد إصابته بالتهاب شديد في الأحبال الصوتية بسبب تصويره بعض مشاهد أعماله الفنية في أجواء شديدة البرودة.

وقالت مي كريم، إن زوجها الفنان خالد الصاوي أصيب بنزلة برد شديدة نتج عنها إلتهاب في الأحبال الصوتية، نظرا للتقلبات الجوية.

وكشفت عن سبب الإصابة قائلة: كان يصور أكثر من عمل في الأيام الماضية، وكان يقوم بالتصوير في ساعات متأخرة من الليل، وسط أجواء مليئة بالأتربة، مما جعله يصاب بهذه الالتهابات، ومن المتوقع تحسن وضعه الصحي وعودته لتصوير أعماله الفنية بعد 48 ساعة حسب تأكيد طبيبه المعالج.

وكان آخر أعمال خالد الصاوي مسرحية “هاملت بالمقلوب” من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور الفنان محسن منصور مدير الفرقة، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، حيث يقدم العرض في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وكان فريق عمل المسرحية قد كشف عن البوستر الدعائي للعرض والذي يظهر خلاله ابطال العمل بشكل مختلف في إطار من الإثارة والرعب.