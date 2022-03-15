صبا مبارك بثلاثة وجوه في رمضان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطل الفنانة الأردنية صبا مبارك على الجمهور بثلاثة أعمال فنية متنوعة، خلال موسم رمضان الدرامي المقبل.

وأكدت مبارك، لـ”زهرة الخليج”، أنها تظهر بشخصيات ووجوه مختلفة في أعمالها الرمضانية، حيث تشارك مع عمرو سعد في مسلسل “توبة”، ومع آسر ياسين في مسلسل “سوتس بالعربي”، ومع باسم ياخور وطارق لطفي في مسلسل “ليلة السقوط”.

وتصور مبارك حالياً دورها في مسلسل “توبة” في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تجسد شخصية فتاة شعبية تقع في حب “توبة” عمرو سعد، الذي يعمل في بيع ملابس البالة بمدينة بورسعيد، ويقعان في العديد من المشاكل مع بلطجيين بالمنطقة، يقدم شخصيتيهما كل من ماجد المصري ودياب. والمسلسل من تأليف عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد صالح.

وكانت مبارك قد انتهت، مؤخراً، من تصوير مسلسلَيْ “سوتس بالعربي”، و”ليلة السقوط”، موضحة: “المسلسلان الآخران مختلفان جداً، فـ(سوتس بالعربي) هو أقرب لأعمال (التوك شو)، وهو نسخة معربة عن مسلسل أميركي يحظى بشعبية كبيرة ويدور في فلك المحاماة وعالم الجريمة، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج مريم الأحمدي”. وتضيف مبارك: “أما مسلسل (ليلة السقوط)، فقد انتهيت من تصويره العام الماضي، في مدينة الموصل العراقية، ويروي العمل قصة تحرير مدينة الموصل من تنظيم (داعش)، ونحن نسلط الضوء على طريقة تعامل الإرهابيين مع النساء عبر أسرهن وسبيهن واغتصابهن باسم الدين”.

وتوضح مبارك: “بالعموم، المسلسل يسلط الضوء على توعية الناس من وَهْم الجماعات المتطرفة، عبر قصة واقعية عايشها الناس هناك، ونحن عبر الدراما نريد إيصال صورة واقعية عما كان يحدث”.

وحول مسلسلها الأخير “عنبر 6″، الذي عرض على منصة “شاهد”، قالت مبارك: “تابعت باهتمام رأي الجمهور، فالمسلسل قصته شائكة ومشوقة، ويروي حكاية مجموعة سجينات من جنسيات عربية مختلفة، يجتمعن في لبنان وتتسبب مشاكلهن في دخولهن إلى أحد السجون. كما أنني كنت أؤدي للمرة الأولى شخصية فتاة لبنانية تدعى ليلى، تعمل في مجال الصحافة، وتمر بمحنة حقيقية كونها لا تعرف من هما والداها الحقيقيان، وتتقاطع قصتها مع والدتها الافتراضية التي تسجن، فتبدأ بالتعرف إلى قصص وحكايات السجينات الأخريات”.

وتوضح مبارك أنها سعيدة بفكرة العمل القائمة على الغموض والتشويق، وبمشاركة فنانات عربيات من جنسيات مختلفة في المسلسل: “دائماً أبحث في الأعمال التي أقدمها عن قصص جديدة لم تتطرق إليها الدراما، وأعتقد أن وجود فنانات بقيمة سلاف فواخرجي وآيتن عامر وفاطمة الصفي ورندة كعدي وسلوى محمد علي وأخريات، يمثل تجسيداً لقصة العمل وحكايته المتشعبة في أكثر من محور”.