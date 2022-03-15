ويل سميث يفوز لأول مرة بجائزة “البافتا” البريطانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم تكريم أفضل الأفلام التي تم عرضها في دور السينما البريطانية في العام الماضي خلال حفل “بافتا”، أو جوائز الأكاديمية البريطانية، في دورته الـ75، والذي قدمته الممثلة الكوميدية ريبيل ويلسون، في قاعة ألبرت الملكية بلندن، وجاءت قائمة الفائزين كالآتي:

أفضل ممثل دور رئيسي:

ويل سميث عن “King Richard”، وحصل النجم العالمي على الجائزة لأول مرة.

أفضل فيلم:

فيلم “The Power of the Dog”.

أفضل فيلم بريطاني:

فيلم “Belfast”.

أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية:

فيلم “Drive My Car”.

أفضل فيلم وثائقي:

فيلم “Summer of Soul”.

أفضل فيلم رسوم متحركة:

فيلم “Encanto”.

أفضل ممثل مساعد:

تروي كوتسور، عن فيلم “CODA”.

أفضل ممثلة:

جوانا سكانلان، عن فيلم “After Love”.

أفضل ممثلة مساعدة:

أريانا ديبوز، عن فيلم “West Side Story”.

أفضل مخرج:

جين كامبيون، عن فيلم “The Power of the Dog”.

أفضل سيناريو:

فيلم “Licorice Pizza”.

أفضل سيناريو مقتبس:

فيلم “CODA”.

أفضل تصميم ملابس:

جيني بيفن، عن “Cruella”.

أفضل مؤثرات بصرية:

براين كونور، بول لامبرت، تريستان مايلز، جيرد نيفزر.. عن “Dune”.

أفضل تصوير سينمائي:

جريج فراسر، عن “Dune”.

أفضل مونتاج:

توم كروسس وإليوت غراهام، عن “No Time to Die”.

أفضل صوت:

ماك روث، ومارك مانجيني، ودوج هيمفيل، وثيو هغرين، ورون بارليت.. عن “Dune”.

أفضل موسيقى تصويرية:

هانس زيمر، عن “Dune”.

أفضل مكياج وتصفيف شعر:

ليندا دودس، وستيفاني إنغرام، وجستن رالي.. عن “The Eyes of Tammy Faye”.

أفضل “كاستنج دايركتور”:

سيندي تولان، عن “West Side Story”.

أفضل عمل أول لمخرج، منتج، أو مؤلف بريطاني:

“The Harder They Fall”، من كتابة وإخراج جيمس صامويل.

أفضل ممثل صاعد (من تصويت الجمهور):

لاشانا لينش.