مي سليم تثير الجدل بما قالته عن الخيانة: “قبيحة مهما تغيرت أشكالها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض مي سليم، الفنانة الأردنية المقيمة في مصر، غمار المنافسة الرمضانية بمسلسلَيْ: “دُنيا تانية”، و”على بُعد مسافة من الحب”.

وروجت مي لمسلسليها عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنتسغرام”، ونشرت صورة تجمعها بالفنانين: ليلى علوي، وأشرف زكي، ومجدي كامل، وعدد من أبطال المسلسل، وعلقت على الصورة قائلة: “دنيا تانية رمضان 2022”. والمسلسل سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، وأشرف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.

وكانت مي قد نشرت، في شهر ديسمبر الماضي، بوستر مسلسل “على بُعد مسافة من الحب”، الذي يشكل أول ظهور لها في الدراما الأردنية، وجمعها بالفنانة منى عبدالغني، ومجموعة من الفنانين من سوريا والعراق والسعودية، قبل أن تتفرغ لتصوير مشاهدها في فيلم “9×9″، للمخرج سعيد حامد، من تأليف أمين جمال، ويتم تصويره بين القاهرة والرياض.

وحول مشاركتها لأول مرة في مسلسل أردني، قالت مي لـ”زهرة الخليج”: “أشارك متأخرة، لكن ما يهم أنني وصلت الآن وسط مرحلة الانفتاح الكبيرة التي تعيشها الدراما الأردنية، في الوقت الذي أفتخر فيه بوصول هذه الأعمال بشكل كبير للجمهور العربي، في ظل النجاحات التي تحققها، وبزملائي الفنانين الأردنيين، الذين أثبتوا وجودهم في الدراما العربية”.

وتقدم مي شخصية (نورة) في المسلسل الذي يجمعها بالفنانة المصرية منى عبدالغني بدور والدتها، وتشرح: “أرهقتني الشخصية جداً كونها شريرة ولها عمق وأبعاد نفسية مختلفة، تتعامل مع شخصيات عربية متعددة في قصة اجتماعية كتبها د. سليمان أبو شارب، ويخرجها حسام حجاوي، وسيلحظ الجمهور التأثيرات الكثيرة التي تتعرض لها الشخصية، في تعاملها مع الشخصيات العربية الأخرى، ولاحظت أن المنتج عصام حجاوي اختار أبطال الأعمال بناءً على قدراتهم الأدائية”.

وتفضل مي تقديم أعمال تُحسب لها لا عليها (وفق تعبيرها)، مضيفة: “بناء على هذا التوجه شاركت في فيلم (200 جنيه) الذي يعرض حالياً في دور السينما. فالقصة هي البطل ومحرك الأحداث، فأعمال البطولة الجماعية تنتصر للفن والجمهور، وهذا الفيلم به قصص وحكايات كثيرة، وأقدم فيه دور (إخلاص) إلى جانب نجوم كثر، مثل: أحمد السقا، إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد رزق، وكان يهمني أن أوصل للناس رسالة مفادها أن الخيانة قبيحة مهما تغيرت أشكالها وطرقها”.

ولا تستعجل مي دور البطولة الأولى، بل تؤشر إلى وجودها كبطلة في كل المسلسلات التي شاركت بها، لكنها تستدرك: “كل شيء في وقته أفضل، من ينظر إلى أرشيفي يجدني قدمت أعمالاً كثيرة كبطلة أولى أو ثانية، ما يهمني الشخصية التي أجسدها، بأن تكون محورية في الأحداث، فقد أقدم دوراً كضيفة شرف ويؤثر بالجمهور، فيما قد يذهب دور بطولة إلى النسيان، لذلك لا أقبل إلا بالعمل الذي يقدمني بشكل جيد للجمهور”.

وعن هوسها الكبير بمواقع التواصل الاجتماعي، توضح مي أنها تستخدمها للتواصل مع جمهورها، مضيفة: “أنا فتاة مثل غيري أحب أن أظهر على (السوشيال ميديا) لنشر يومياتي، وأحياناً تظهر معي ابنتي (لي لي)، ومؤخراً ظهرت مع شقيقتي الفنانة ميس حمدان في فيديوهات كوميدية الهدف منها قضاء الوقت، وبالتأكيد يسعدني التواصل مع الجمهور، فنحن أبناء جيل التكنولوجيا”.