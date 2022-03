شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل بريطانى: سأشارك فى خطة بلادى لإيواء اللاجئين الأوكرانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل الإنجليزى بنديكت كومبرباتش عن نيته في المشاركة في خطة الحكومة البريطانية، التي تهدف لـ وجود "منازل لإيواء اللاجئين من أوكرانيا"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعد أن أعلن مايكل جوف وزير الدولة للإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية للمملكة المتحدة، عن المخطط الذي سيسمح للأسر البريطانية بإيواء اللاجئين من أوكرانيا، مع الحصول على 350 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا من التمويل الحكومي عند إسكان الأوكرانيين لمدة ستة أشهر.

وكشف كومبرباتش عن نيته من خلال أحدى لقاءاته من السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز BAFTA حيث ارتدى شارة أوكرانيا وصرح لشبكة سكاي نيوز: "علينا جميعًا أن نفعل أكثر من مجرد ارتداء الشارة، فـ نحن بحاجة إلى التبرع، نحتاج إلى الضغط على سياسيينا لمواصلة إنشاء نوع من الملاذ الأمن هنا للأشخاص الذين يعانون".

وأضاف كومبرباتش: "على كل شخص أن يفعل كل ما في وسعه، خاصة وأن هنالك رقم قياسي من الأشخاص الذين تطوعوا لأخذ الناس إلى منازلهم، وآمل أن أكون جزءًا من ذلك بنفسي".

