شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان بابل للثقافات والفنون 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة ديانا حداد، حفلاً غنائيًا في العراق يوم الجمعة الموافق 18 من شهر مارس، وذلك ضمن حفل مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها.

وأحيت الفنانة ديانا حداد مؤخرًا حفلاً غنائيًا بمعرض إكسبو علي مسرح اليوبيل، وقدمت خلال الحفل "دويتو" مع الفنان حاتم العراقي الذي شاركها حفل السهرة الغنائية، وقدماً معاً أغنية "بين العصر والمغرب"، برفة الفرقة الموسيقية، والتي حملت في بدايتها موال مشترك بين العراقي وحداد.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذه الحفل الكبير الذي تشارك به في حدث عالمي من دبي والإمارات، وقالت في ترحيبها للجمهور قائلة: "أرحب بجميع زوار معرض اكسبو 2020 دبي، وجودكم اليوم معنا في هذا الحدث العالمي فخر كبير لنا"، وأضافت: ووجودكم بيفرحني دائماً على صعيدي الشخصي لأنه هو الطاقة الإيجابية الحقيقة لي".

كما رحبت ديانا بجميع من يشاهد الحفل عبر شاشات التلفزيون في العالم العربي والعالم، وقالت: "نرحب بكل العالم اللي يشوفنا عبر الشاشات من هنا من الامارات" واختتمت قائلة: شكراً دبي .. شكراً الإمارات.. لأنكم دائماً تجمعون العالم بكل محبة وتسامح،، الله يديم الأمن والأمان علينا جميعاً".

هذا وتنقلت ديانا حداد بين جديدها من الأغنيات ومن بين أغنيات أرشيفها الناجح، وسط تفاعل وتواصل الجمهور مع أغنياتها ونغماته.