كمال أبو رية لـ"الخليج 365": "يجمعني بأحمد عبدالعزيز كيميا".. و"سوق العصر" من الأعمال المتميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - حاوره- محمد عمارة:

قال الفنان كمال أبو رية، إن مسلسل "سوق العصر" يعد من الأعمال المتميزة في تاريخ الدراما العربية على وجه العموم، والذي تم عرضه قبل أعوام طويلة، وحقق نجاحا كبيرًا بين الجمهور، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن، بينهم: محمود ياسين، وأحمد عبدالعزيز.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بيني وبين أحمد عبدالعزيز أشياء كثيرة مشتركة، أهمها: الوعي بما نقدمه واهتمامنا بقضايا المجتمع، دارسين في أكاديمية واحدة وفاهمين نعمل إيه امتى، وفيه كيميا أدائية بيننا".

"سوق العصر" عُرض في 2001، تأليف محمد جلال عبدالقوي، إخراج هاني إسماعيل، بطولة محمود ياسين، أحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، نورهان، أحمد سعيد عبدالغني، فادية عبدالغني، هادي الجيار، نهال عنبر، أحمد صادق.