ريهام حجاج وفريق "يوتيرن" يحتفلون بعيد ميلاد عبير صبري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة عبير صبري، عن احتفال الفنانة ريهام حجاج وفريق عمل مسلسل "يوتيرن" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة، بعيد ميلادها في الكواليس.

ونشرت عبير فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وفريق العمل يستقبلها على أنغام أغنية "إنزل يا جميل على الساحة"، معلقة "مفاجأة احتفال بعيد ميلادي عملتهولي حبيبتي ريهام حجاج، واحنا في تصوير يوتيرن، ميرسي يا ريكو بحبك أوي، وميرسي كل كرو مسلسل يوتيرن وربنا ينجحنا نجاح كبير".

مسلسل "يوتيرن"، يشارك في بطولته بجانب ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، والذي يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، صفاء الطوخي، عبير منير، هلا السعيد، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.