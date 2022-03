شكرا لقرائتكم خبر عن بيندكت كومبرباتش: Doctor Strange سيحقق نجاحا مماثلا لـ Spider-Man: No Way Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل الإنجليزى بيندكت كومبرباتش إن الجزء الجديد من فيلم Doctor Strange، الذى سيطرح تحت اسم Doctor Strange In The Multiverse Of Madness، سيحقق نفس نجاح فيلم Spider-Man: No Way Home.

وصرح كومبرباتش قائلا:" Doctor Strange In The Multiverse Of Madness فيلم كبير ومهم، حيث سيحتوى على مجموعة من المشاهد المهمة، وبالتالي أتوقع أن العمل الجديد سيحقق نجاح مماثل لـ فيلم Spider-Man: No Way Home أو أكثر منه"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

بعد أن أطلق فيلم Spider-Man: No Way Home في ديسمبر، أصبح فيلم هوليوود يحقق أكثر من مليار دولار منذ عام 2019، ووصل إلى هذا الإنجاز في 12 يومًا فقط، وبحلول شهر يناير أصبح الفيلم سادس أعلى فيلم يحقق أرباحًا على الإطلاق في شباك التذاكر، حيث جمع 1.69 مليار دولار.

وفاز منذ ساعات فيلم The Power of the Dog بـ جائزة الـ BAFTA لـ أفضل فيلم، العمل الذى يدور حول فيل بوربانك، خلال عام 1925، الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما.

ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بيندكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسي بليمونز، كودي سميت ماكفي، توماسين ماكنزي، كيث كارادين، فرانسيس كونروي، جينيفيف ليمون، كين رادلي، شون كينان.

فيلم The Power Of The Dog مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.