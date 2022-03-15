تيم حسن بصورة جديدة مع وفاء الكيلاني والقلب ثالثهما!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 مارس 2022 05:43 صباحاً - نشر الفنان السوري تيم حسن صورة ظهر فيها برفقة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى تيم بالصورة التي نشرها عبر حسابه على انستغرام بتعليق بسيط على الصورة وهو إيموجي “قلب أحمر” في إشارة إلى الحب الكبير بينه وبين وفاء كما ردت وفاء بتعليق بنفس الايموجي.

الصورة التي نشرها تيم سرعان ما تفاعل عدد كبير من زملاء وأصدقاء ومتابعي تيم ووفاء والذين أكدوا على جمال علاقتهما وحضورهما المميز.