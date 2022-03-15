بعد استعراضه سايرته الفارهة. محمد رمضان لاحدى متابعاته: “عايزاني اشحت عشان ترتاحي؟”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 مارس 2022 05:43 صباحاً - رد الفنان المصري محمد رمضان على إحدى متابعاته والتي انتقدته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة له: “إنزل من برجك العاجي والناس هتحبك أكثر”.

ورد محمد رمضان على المتابعة قائلاً: “في كل برنامج بحكي بداياتي وبقول في الأغاني من تحت الصفر بدأت وبأدي زكاتي الحمد لله.. عايزاني أشحت يا عبير عشان ترتاحي؟!”.

يأتي ذلك بعد أن استعرض محمد رمضان صورة جديدة له إلى جانب سيارته الفارهة عبر تويتر أثناء تواجده في دبي.

السيارة رولز رويس موديل Rolls-Royce Cullinan Black Badge اصدار 2020، اقتناها محمد رمضان من معرض إليت في دبي العام الماضي ويبلغ سعرها نحو 2 مليون درهم إماراتي أي 8.548.434 جنيه مصري.. محمد رمضان من المعروف عنه عشقه للسيارات الفارهة حيث يمتلك أسطولا منها.